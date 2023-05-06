«Ищете не там, мы обыграли команду». Евсеев – о противостоянии с Карпиным 

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев отказался комментировать его количество побед над рулевым «Ростова» Валерием Карпиным.

«Четвертая победа над Карпиным? Ищете не там, мы обыграли команду, а вы как хотите, так и трактуйте. Перед нами остается задача — сделать четыре важных шага в последних матчах», — передает слова Евсеева «Матч ТВ».

Добавим, что команды Валерия Карпина проиграли четыре из пяти матчей в РПЛ против клубов Вадима Евсеева – это его самый неудобный соперник среди тренеров (мин. 3 личные встречи).

Сегодня, 6 мая «Факел» обыграл «Ростов» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 2:0.