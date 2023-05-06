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«Реал» и «Осасуна» огласили стартовые составы на финал Кубка Испании

Матч состоится сегодня, 6 мая, в Севилье.
06 мая 2023 22:12
автор: Степан Шереметьев

Тренерские штабы мадридского «Реала» и «Осасуны» определились со стартовыми составами на финальный матч Кубка Испании.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Камавинга, Тчуамени, Кроос, Вальверде, Родриго, Винисиус, Бензема.

«Осасуна»: Эррера, Пенья, Аридане, Гарсия, Крус, Торро, Монкайола, Гомес, Орос, Будимир, Абде.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 6 мая, в Севилье. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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