«Это судороги тренера». Быстров – о критике Талалаева в адрес судейства

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров высказался насчет недовольства главного тренера «Химок» Андрея Талалаева работой главного судьи Сергея Карасева на матче 26-го тура чемпионата России, в котором подмосковная команда потерпела поражение от «Динамо» (0:1).

«Это судороги тренера. Необъективное восприятие происходящего. Ни одного спорного эпизода нет. Посмотри повторы, если ты идешь на пресс‑конференцию, плакса! Вины арбитра тут нет. Это не эмоции, он был спокойный,— заявил Быстров в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что «Динамо» удалось обыграть «Химки» благодаря реализованному пенальти Федорова Смолова на шестой добавленной минуте ко второму тайму встречи.

Напомним, что в данный момент «Химки» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 17 очков. В следующем туре чемпионата подопечные Талалаева сыграют дома со «Спартаком» (13 мая).