Клотет считает, что уровень игроков «Торпедо» недостаточен для РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет прокомментировал поражение своей команды от «Ахмата» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Очевидно, что результат очень плохой, и это моя вина. Нужно подойти к этому с холодной головой. Клуб перед сезоном недооценил РПЛ. И подготовил команду, которая к уровню Премьер-лиги не была готова», – приводит слова испанского специалиста РИА Новости.

Добавим, что после этой встречи «Ахмат» с 43 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. »Торпедо» потерпело четвертое поражение кряду в лиге и находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь 13 очков.

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к «Динамо» (14 мая), а «Торпедо» сыграет на «ВЭБ Арене» против ЦСКА (13 мая).