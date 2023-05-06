Гендиректор «Зенита» Медведев уверен, что команду не покинут бразильские футболисты 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о потенциальном уходе бразильцев из питерского клуба.

«Стоит ли ждать массового отъезда бразильцев? Нет, не стоит. Не понимаю, почему все так желают, чтобы они поуезжали. В конкуренции ведь рождаются настоящие таланты. Можно пробиться в состав, выступать на поле, но тебя забудут через год. Возьмите, например, Кузяева, Караваева, Мостового. Они не уступают никому. Талантливые россияне у нас есть», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Добавим, что бразильские игроки «Зенита» забили более половины голов команды. На их счету 39 забитых мячей, всего футболисты сине-бело-голубых отличились 65 раз в нынешнем сезоне РПЛ.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко после 25 матчей.