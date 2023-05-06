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Гендиректор «Зенита» Медведев уверен, что команду не покинут бразильские футболисты 

Южноамериканские игроки играют ключевую роль в реализации голевых моментов петербуржцев. 
Гендиректор «Зенита» Медведев уверен, что команду не покинут бразильские футболисты 
06 мая 2023 22:38
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о потенциальном уходе бразильцев из питерского клуба.

«Стоит ли ждать массового отъезда бразильцев? Нет, не стоит. Не понимаю, почему все так желают, чтобы они поуезжали. В конкуренции ведь рождаются настоящие таланты. Можно пробиться в состав, выступать на поле, но тебя забудут через год. Возьмите, например, Кузяева, Караваева, Мостового. Они не уступают никому. Талантливые россияне у нас есть», – приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Добавим, что бразильские игроки «Зенита» забили более половины голов команды. На их счету 39 забитых мячей, всего футболисты сине-бело-голубых отличились 65 раз в нынешнем сезоне РПЛ.

Команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 61 очко после 25 матчей.

источник: «РБ-Спорт»
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