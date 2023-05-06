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Гвардиола осудил Холанда за попытку помочь Гюндогану

Специалист считает, что подобные поступки в важных матчах неприемлемы.
Гвардиола осудил Холанда за попытку помочь Гюндогану
06 мая 2023 22:51
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

«Манчестер Сити» на своем поле оказался сильнее «Лидса» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

В составе победителей дубль оформил Илкай Гюндоган. Также хавбек на 84-й минуте не реализовал одиннадцатиметровый удар. Штатный пенальтист команды Эрлинг Холанд уступил право удара немцу, который имел возможность оформить хет-трик.

После матча главный тренер хозяев Хосеп Гвардиола раскритиковал норвежского форварда.

«Это показывает, какой милый и щедрый Эрлинг. Но при счете 4:0 за 10 минут до окончания матча это приемлемо. Но при 2:0? Если бы Гюндоган забил, все бы говорили: «Молодец, хет-трик». Но при счете 2:0 это бизнес, нельзя об этом забывать», – приводит слова испанского специалиста Goal.

Добавим, что после этой встречи команды Гвардиолы с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Сэма Эллардайса находятся на 17-й строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Эвертону» (14 мая), а «Лидс» примет дома «Ньюкасл» (13 мая).

источник: Goal.com
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