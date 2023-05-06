«Спартак» откажется от чемпионского коридора для «Зенита» в случае поражения в очном матче

Игроки «Спартака» не будут сформировывать чемпионский коридор для футболистов «Зенита», если сине-бело-голубые одержат победу над московской командой в матче 26-го тура чемпионата России и завоюют титул РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что после того, как «Ростов» проиграл «Факелу» (0:2), петербуржцам достаточно заработать три очка, чтобы пятый раз кряду стать чемпионами России.

Добавим, что кубок РПЛ будет доставлен в Санкт-Петербург, на «Газпром-Арену» в день матча (7 мая) и может быть вручен команде Сергея Семака в том случае, если питерский клуб обыграет красно-белых в очной встрече. Начало игры – 18:00 мск.