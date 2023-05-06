Тренер «Факела» Евсеев запрыгнул на стол после победы клуба в матче с «Ростовом»

Пресс-служба «Факела» опубликовала видео с раздевалки команды после победы в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0).

Отметим, что главный тренер воронежцев Вадим Евсеев на эмоциях запрыгнул на стол под радостные возгласы футболистов.

«РПЛ, мы знаем, что вы скучали по этому», — написала под видео пресс-служба команды.

Напомним, что Евсеев выиграл свой первый матч в должности главного тренера «Факела». В данный момент клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.