Спортивный директор «Факела» назвал дебют Евсеева великолепным 

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России, в котором «сине-белые» одержали победу над «Ростовом» (2:0).

Отметим, что в этой игре состоялся дебют Вадима Евсеева в качестве наставника воронежского клуба.

«Мы победили, и я этому очень рад. Секрет победного матча в том, что наша команда хотела победить, видимо, больше, чем команда соперника. Дебют Евсеева? Великолепно! Клуб будет делать все, чтобы сохраниться в Премьер-лиге», — приводит слова Котова Sport24.ru.

Добавим, что в данный момент «Факел» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка после 26 проведенных встреч.