«Спартаку» загрузят по полной». Аршавин уверен, что «Зенит» оформит чемпионство в дерби столиц

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча петербургского клуба против «Спартака» в 26-м туре чемпионата России.

Сине-бело-голубые в случае победы наберут 64 очка и станут недосягаемым для соперников в РПЛ.

«Зенит» станет чемпионом. Ребята, вы так просто не отмажетесь (обращаясь к бывшему футболисту «Спартака» Эдуарду Мору). Вам завтра загрузят по полной, и вы полетите, – приводит слова бывшего футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.