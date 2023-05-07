«Ланс» одержал домашнюю победу над «Марселем» и поднялся на второе место чемпионата Франции

«Ланс» на своем поле победил «Марсель» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Секо Фофана, отличившийся на 42-й минуте, а также Лои Опенда (60). Соперник ответил забитым мячом Димитри Пайета (88).

Таким образом, «Ланс» набрал 72 очка и опередил «Марсель» в турнирной таблице Лиги 1, поднявшись на второе место. Провансальцы идут третьими (70 очков).

12 мая «Ланс» у себя примет «Реймс», а «Марсель» двумя днями позже дома сыграет с «Анже».

Чемпионат Франции

34-й тур

«Ланс» – «Марсель» – 2:1 (1:0)

Голы: Фофана, 42. Опенда, 60 – Пайет, 88.