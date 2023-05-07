«Реал» завоевал Кубок Испании, победив «Осасуну» в финальном матче благодаря дублю Родриго

Футболисты «Реала» обыграли «Осасуну» (2:1) в финальном матче Кубка Испании.

Главным героем прошедшей встречи стал нападающий мадридцев Родриго, оформивший дубль на 2-й и 70-й минутах. Соперник ответил забитым мячом Лукаса Торро (58).

Отметим, что мадридский клуб в 20-й раз в истории завоевал Кубок Испании. Ранее «сливочные» побеждали в данном турнире в сезоне-2013/14. Тогда в финале команда победила «Барселону» в дополнительное время (2:1). Примечательно, что в том сезоне к победе «галактикос» в национальном кубке привел нынешний тренер клуба Карло Анчелотти.

Кубок Испании

Финал

«Реал» – «Осасуна» – 2:1 (1:0)

Голы: Родриго, 2, 70 – Торро, 58.