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«Реал» завоевал Кубок Испании, победив «Осасуну» в финальном матче благодаря дублю Родриго

Бразильский футболист принес своей команде первый трофей в 2023 году.
«Реал» завоевал Кубок Испании, победив «Осасуну» в финальном матче благодаря дублю Родриго
07 мая 2023 00:57
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Футболисты «Реала» обыграли «Осасуну» (2:1) в финальном матче Кубка Испании.

Главным героем прошедшей встречи стал нападающий мадридцев Родриго, оформивший дубль на 2-й и 70-й минутах. Соперник ответил забитым мячом Лукаса Торро (58).

Отметим, что мадридский клуб в 20-й раз в истории завоевал Кубок Испании. Ранее «сливочные» побеждали в данном турнире в сезоне-2013/14. Тогда в финале команда победила «Барселону» в дополнительное время (2:1). Примечательно, что в том сезоне к победе «галактикос» в национальном кубке привел нынешний тренер клуба Карло Анчелотти.

Кубок Испании

Финал

«Реал» – «Осасуна» – 2:1 (1:0)

Голы: Родриго, 2, 70 – Торро, 58.

источник: «Советский спорт»
«Реал» завоевал Кубок Испании, победив «Осасуну» в финальном матче благодаря дублю Родриго
«Реал» завоевал Кубок Испании, победив «Осасуну» в финальном матче благодаря дублю Родриго
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