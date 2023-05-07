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Андрей Тихонов: «Спартаку» нужно бороться за серебро, а не думать о досрочном чемпионстве «Зенита»

Очный поединок команд начнется в 18:00 по московскому времени.
07 мая 2023 09:58
автор: Александр Поволоцкий

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался относительно борьбы красно-белых за медали чемпионата РПЛ.

Напомним, что 7 мая московская команда сыграет в 26-м туре с «Зенитом». Матч пройдет в Санкт-Петербурге.

«Спартаку» не нужно думать о том, станет «Зенит» чемпионом или нет, нужно бороться за второе место и думать только об этом. Если они будут думать о том, как не стать «Зениту» чемпионом сегодня, какая от этого разница? Он станет чемпионом в следующем туре», — приводит ТАСС слова Тихонова.

Для досрoчного чемпионства в турнире «Зениту» необхoдима победа над «Спартаком».

источник: ТАСС
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