Полузащитник «Торпедо» Енин: верю ли я в спасение? Да как верить? Уже все

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин признался, что не верит в возможность спасения московской команды в РПЛ.

«Верю ли я в спасение? Да как верить? Уже все... Я верил до игры с «Ахматом», что мы можем выйти и, хотя бы огрызаться, делать что-то. Но нам забили три за двадцать минут, и игра закончилась. Сейчас говорить о какой-то вере... Я уже не верю!», - приводит слова Енина «Спорт-Экспресс».

После 26 матчей «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 13 очков. Столичный клуб уступает девять очков «Пари НН», располагающемуся на 14-й строчке.

Накануне «Торпедо» уступило «Ахмату» со счетом 1:5.