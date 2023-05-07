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Полузащитник «Торпедо» Енин: верю ли я в спасение? Да как верить? Уже все

Игрок смирился с вылетом из РПЛ.
07 мая 2023 09:50
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин признался, что не верит в возможность спасения московской команды в РПЛ.

«Верю ли я в спасение? Да как верить? Уже все... Я верил до игры с «Ахматом», что мы можем выйти и, хотя бы огрызаться, делать что-то. Но нам забили три за двадцать минут, и игра закончилась. Сейчас говорить о какой-то вере... Я уже не верю!», - приводит слова Енина «Спорт-Экспресс».

После 26 матчей «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 13 очков. Столичный клуб уступает девять очков «Пари НН», располагающемуся на 14-й строчке.

Накануне «Торпедо» уступило «Ахмату» со счетом 1:5.

источник: «Спорт-Экспресс»
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