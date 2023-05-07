«Зенит» – «Спартак»: смогут ли красно-белые сорвать праздник в Санкт-Петербурге?

В воскресенье, 7 мая, «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 18.00 мск.

Главным арбитром дерби выступит Павел Кукуян из Сочи, а прокомментируют игру Роман Трушечкин и Павел Богданов.

В случае победы, питерский клуб досрочно выиграет чемпионат России.

Многие эксперты уверены что москвичи не смогут обыграть «Зенит» из-за проблем в обороне. Кроме того, на ситуацию повлияет тот факт, что у сине-бело-голубых более квалифицированный состав.

Добавим, что матч первого круга, прошедший в сентябре 2022 года, завершился в пользу «Зенита» со счетом 2:1.