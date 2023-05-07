Мостовой оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что московский клуб не сумеет обыграть «Зенит» в гостевом матче 26-го тура РПЛ. По словам бывшего игрока, питерцы одержат победу.

«Мой прогноз? 60 на 40 в пользу «Зенита», – сказал Мостовой «Советскому спорту».

Напомним, «Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая. Встреча пройдет на «Газпром Арене», а главным арбитром выступит Павел Кукуян из Сочи. Он даст стартовый свисток в 18.00 мск.

Добавим, что в случае победы сине-бело-голубые досрочно выиграют чемпионский титул.