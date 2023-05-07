«ПСЖ» сделал Месси выгодное предложение о продлении контракта

Руководство «Пари Сен-Жермен» намерено сохранить в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как сообщает Foot Mercato, клуб сделал 35-летнему футболисту выгодное предложение по продлению соглашения.

Ранее появилась информация, что Лионеля отстранили от занятий с командой на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию. Официального подтверждения этому не было, но Месси извинился перед персоналом и игроками парижского клуба.

В текущем сезоне нападающий забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 36 встречах.