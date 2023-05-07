Стало известно, кого «Барселона» собирается продать летом

«Барселона» ведет работу над оптимизацией финансового состояния клуба.
Как сообщает в своих соцсетях журналист Фернандо Поло, в ближайшее трансферное окно руководство «сине-гранатовых» запланировало расставание с несколькими футболистами.
Отмечается, что испанский клуб продаст полузащитников Франка Кессье, Рафинью, защитников Маркоса Алонсо, Эрика Гарсию и нападающего Феррана Торреса.
Добавим, что продажи этих игроков помогут «Барселоне» соответствовать правилам фэйр-плей национального чемпионата.
Клуб может подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
источник: «Советский спорт»