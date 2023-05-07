ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Миодраг Божович: Дзюба сможет еще долго играть на таком уровне

Форвард забил восемь голов в восьми матчах РПЛ в 2023 году.
07 мая 2023 11:37
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался о выступлениях российского нападающего Артема Дзюбы в составе красно-зеленых.

«Дзюбе 34 года, а он все еще хорош! Не думаю, что РПЛ стала такой некачественной лигой, просто Артем отличный футболист. Он всегда придерживается дисциплины и режима. Думаю, он сможет играть еще долго на таком уровне», - приводит слова тренера Sport24.ru.

Напомним, Дзюба перешел в «Локомотив» зимой на правах свободного агента. С тех пор он принял участие в восьми матчах российской Премьер-лиги, отметившись в них 8 голами и четырьмя результативными передачами.

«Локомотив» после 25 туров располагается на десятой позиции в РПЛ, имея в активе 32 очка.

источник: Sport24.ru
Орлов привел доказательства плохой работы Федуна на посту руководителя «Спартака»
Математическое подтверждение.
07.05.2023 12:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Эдуард Мор: в матче «Зенита» и «Спартака» от потасовок никуда не деться
Игра стартует в 18:00 мск.
07.05.2023 12:02
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кварацхелия согласовал новый контракт с «Наполи» c многократным увеличением зарплаты
Футболист стал игроком неаполитанского клуба в июле 2022 года.
07.05.2023 12:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Черчесов подтвердил интерес «Ференцвароша» к Кузяеву
Черчесов подтвердил интерес «Ференцвароша» к Кузяеву
Контракт Далера с «Зенитом» истекает в июне 2023 года.
07.05.2023 11:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стало известно, кого «Барселона» собирается продать летом
Клуб должен соответствовать финансовому фэйр-плей.
07.05.2023 11:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Олег Терехин: Йоканович пришел из ниоткуда и уйдет в никуда
Экс-футболист «Динамо» считает, что клубу нужно дать шанс российскому тренеру.
07.05.2023 11:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Алексей Мишин собирается посетить матч «Зенита» со «Спартаком»
Заслуженный тренер России не хочет пропускать возможное досрочное чемпионство петербуржцев.
07.05.2023 11:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Миодраг Божович: Дзюба сможет еще долго играть на таком уровне
Форвард забил восемь голов в восьми матчах РПЛ в 2023 году.
07.05.2023 11:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Орлов сравнил влияние «Зенита» и «Спартака» на российский футбол перед матчем РПЛ
Московская команда выигрывала национальный чемпионат десять раз.
07.05.2023 11:34
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика