Миодраг Божович: Дзюба сможет еще долго играть на таком уровне

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Ростова» Миодраг Божович высказался о выступлениях российского нападающего Артема Дзюбы в составе красно-зеленых.

«Дзюбе 34 года, а он все еще хорош! Не думаю, что РПЛ стала такой некачественной лигой, просто Артем отличный футболист. Он всегда придерживается дисциплины и режима. Думаю, он сможет играть еще долго на таком уровне», - приводит слова тренера Sport24.ru.

Напомним, Дзюба перешел в «Локомотив» зимой на правах свободного агента. С тех пор он принял участие в восьми матчах российской Премьер-лиги, отметившись в них 8 голами и четырьмя результативными передачами.

«Локомотив» после 25 туров располагается на десятой позиции в РПЛ, имея в активе 32 очка.