Черчесов подтвердил интерес «Ференцвароша» к Кузяеву

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подтвердил, что венгерский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

«Понятно, что, если у такого футболиста истекает контракт, он может быть нам интересен так же, как и турецким клубам. Другое дело, насколько мы способны его привлечь», – приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает в июне 2023 года. Как сообщалось ранее, помимо «Ференцвароша», интерес к Кузяеву проявляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», где хотят видеть связку Кузяева и Магомеда Оздоева в центре поля.

5 мая «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии под руководством Черчесова во второй раз. Этот титул для команды стал пятым в национальном первенстве подряд.