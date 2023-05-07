Кварацхелия согласовал новый контракт с «Наполи» c многократным увеличением зарплаты

Грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению соглашения с итальянским клубом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира на своей странице в соцсетях, стороны уже согласовали пролонгацию контракта. Отмечается, что договор с 22-летним футболистом будет продлен до 2028 года.

По информации журналиста, зарплата Хвичи за сезон увеличится с 1,1 млн до 3 млн евро.

В текущем сезоне Кварацхелия забил 12 голов и сделал десять результативных передач в чемпионате Италии.

Напомним, что «Наполи» досрочно стал победителем национального турнира по итогам матча 33-го тура с «Удинезе» (1:1).