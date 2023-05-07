Орлов привел доказательства плохой работы Федуна на посту руководителя «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему ему не нравится «Спартак» в период правления Леонида Федуна.

«Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы — и даже тот состав умудрились развалить. Там были хорошие игроки — Луис Адриано, Фернандо. Зачем они ушли, кто их продал?» - приводит «Спорт-Экспресс» слова Орлова.

Добавим, что Федун владел «Спартаком» с 2004-го по 2022 год. За этот период помимо победы в чемпионате-2016/17 команда завоевала Суперкубок России-2017 и Кубок страны в сезоне-2021/22.