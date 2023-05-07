Черчесов назвал выход в Лигу чемпионов задачей «Ференцвароша» на следующий сезон

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о задаче команды на следующий сезон.

«Задача на следующий сезон простая, прозрачная. В прошлом году попали в группу Лиги Европы, заняли там первое место. На следующий сезон, конечно, хочется выйти в Лигу чемпионов. Придется сложно, но надо там быть», – приводит слова Черчесова ТАСС.

В сезоне-2022/2023 «Ференцварош» уступил «Карабаху» по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и отправился в Лигу Европы. В Лиге Европы команда Черчесова дошла до 1/8 финала, где проиграла немецкому «Байеру» по сумме двух встреч (0:2, 0:2).

В розыгрыше следующего сезона еврокубков команда начнёт путь с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.