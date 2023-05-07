Стала известна бригада арбитров на матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена арбитров, назначенных на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Главным судьей будет португалец Артур Соареш Диаш, ассистентами - соотечественники Паулу Соареш и Педру Рибейру. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати и его помощник Тиагу Мартинш из Португалии. Резервным арбитром назначен Даниэле Орсато из Италии.

Матч «Реал» - «Манчестер Сити» пройдет 9 мая в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени.