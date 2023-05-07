Дзюба стал автором самого красивого гола в РПЛ по итогам апреля

Болельщики определили лучший гол апреля в рамках чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, самый красивый мяч месяца в 21-м туре забил форвард «Локомотива» Артем Дзюба. Нападающий поразил ворота «Пари НН» (4:0), отправив мяч в сетку ударом пяткой.

Отмечается, что Артем набрал 30,3% голосов болельщиков. Форвард «Локомотива» партнера по команде Максима Глушенкова (17,71%) и опередил Андрея Ланговича из «Ростова» (25,59%).

В текущем сезоне Дзюба провел 10 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.