«Ювентус» хочет арендовать форварда «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Ранее 21-летний футболист выразил сомнение, что сыграет за манкунианцев еще хоть один матч.

Как сообщает The Sun, Мэйсон перейдет летом в «Ювентусе». Отмечается, что туринская команда попытается арендовать Гринвуда летом. Руководство итальянского клуба считает, что на трансфер может повлиять Поль Погба.

Добавим, что Гринвуд не выходит на поле с января прошлого года. Девушка футболиста обвинила его в изнасиловании. В феврале текущего года с Гринвуда сняли все обвинения.

Контракт нападающего с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года.