Бикфалви выйдет в стартовом составе «Урала» на матч с «Пари НН»

«Пари НН» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Александров, Масоэро, Юлдошев, Глушаков, Михайлов, Севикян, Сулейманов.

«Урала»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Каштанов, Бикфалви, Ранджелович.

Матч команд пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 14:00 по Москве.

Напомним, что «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей на 14-м месте, имея 22 очка. У «Урала» на четыре очка больше, «шмели» идут 11-и, опережая зону стыков на два очка.