«Зенит» не получит кубок после матча со «Спартаком», если выиграет титул досрочно

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в случае досрочного завоевания чемпионского титула «Зенит» не будет награждён по окончании сегодняшней встречи 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

Церемония награждения в таком случае состоится 13 мая.

«Сегодня по согласованию с футбольным клубом «Зенит» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочного завоевания чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая на домашнем матче с «Краснодаром», - приводит слова Алаева «Чемпионат».

Для досрочного завоевания чемпионского титула в 26-м туре Российской Премьер-лиги «Зениту» необходимо одержать победу в матче со «Спартаком». Это стало возможным благодаря победе воронежского «Факела» в матче с «Ростовом» (2:0).

В случае ничейного исхода матча со «Спартаком», «Зениту» для завоевания титула досрочно необходимо надеяться, что ЦСКА потеряет очки в домашней встрече с «Оренбургом».

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