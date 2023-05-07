Продолжит ли команда Артеты погоню за «Манчестер Сити»: «Арсенал» сыграет с «Ньюкаслом»

«Арсенал» в гостевом матче 35-го тура АПЛ сыграет против «Ньюкасла».

Команда Микели Артеты упустила лидерство и уже на четыре очка отстает от «Манчестер Сити». Потеря очков похоронит все шансы побороться за чемпионство.

«Ньюкаслу» надо удержаться в зоне Лиги чемпионов, сейчас «сороки» занимают третье место но всего на два очка опережают «Манчестер Юнайтед» и на три - «Ливерпуль».

Матч «Ньюкасл» - «Арсенал» пройдет 7 мая на стадионе «Сент Джеймс Парк» и начнется в 18:30 по Москве.