Селюк считает, что «Локомотив» победит «Сочи» в матче РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором московский «Локомотив» дома сыграет с «Сочи».

– «Сочи» немного поплыли. Нобоа 38 лет. Он хороший футболист, дает передачи, но возраст берет свое, и скорости уже не те. Жоазиньо еще. А в «Локомотиве» наоборот, все бегут, ну, кроме Дзюбы. Но Дзюба ведет за собой молодежь, мотивирует и помогает им. «Локомотив» выиграет, а счет в матчах каждый раз угадывать невозможно», – приводит слова Селюка Metaratings.

«Локомотив» после 25 туров располагается на десятой позиции в РПЛ, имея в активе 32 очка. «Сочи» находится на девятой позиции в турнирной таблице, в активе команды 34 очка.

Лидирует в турнирной таблице «Зенит» с 61 очком после 25 матчей. В 26-м туре «Зенит» может досрочно выиграть титул чемпионов страны девятый раз в истории.