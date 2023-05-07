Александр Коваленко попал в сферу интересов «Севильи»

19-летний полузащитник Александр Коваленко входит в сферу интересов «Севильи». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Как сообщает источник, за хавбеком на протяжении нынешнего сезона пристально наблюдали испанские скауты.

При этом не ожидается, что Коваленко может перебраться в Испанию ближайшим летом. В настоящий момент за молодого хавбека ведут борьбу три клуба Российской Премьер-лиги – «Зенит», «Динамо» и «Локомотив». Ожидается, что летом Коваленко окажется в одной из этих команд.

В нынешнем сезоне Коваленко провел 29 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Коваленко выступает в самарском клубе на правах аренды, права на него принадлежат «Сочи».