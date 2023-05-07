Умар Нурмагомедов не согласен с арбитрами, отдавшими Стерлингу победу в бою с Сехудо

Российский боец смешенных единоборств Умар Нурмагомедов не согласен с решением судей, отдавшим победу американцу Алджэмейну Стерлигу в поединке с соотечественником Генри Сехудо на UFC 288.

«3-2 в пользу Генри Сехудо. Они допустили ошибку», - написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, что Стелинг одержал победу раздельным решением судей и защитил титул в легчайшем весе.

Для Стерлинга эта победа стала 23-й в профессиональных смешанных единоборствах при трёх поражениях. Генри Сехудо потерпел третье поражение в 19 поединках в карьере, на его счету 16 побед.