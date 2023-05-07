Тихонов: в матче с «Локо» «Сочи» не на что рассчитывать, кроме собственных сил и морального настроя

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Сочи».

«Прекрасная возможность для идущего на всех парах «Локомотива» обойти в таблице «Сочи» и подняться на девятую строчку. Конечно, не это сейчас главная мотивация, и турнирной интриги здесь уже никакой нет, но «Локо» нужно доказывать самому себе на будущее, что он способен методично и систематически обыгрывать всех, кто попадется на рельсах. И «Сочи» не на что рассчитывать, кроме собственных сил и морального настроя», – приводит слова Тихонова Metaratings.

«Локомотив» после 25 туров располагается на десятой позиции в РПЛ, имея в активе 32 очка. «Сочи» находится на девятой позиции в турнирной таблице, в активе команды 34 очка.

Встреча между «Локомотивом» и «Сочи» состоится 8 мая. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.