ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гаджиев выразил мнение, что «Спартак» может победить «Зенит»

Специалист верит в возможности «красно-белых».
07 мая 2023 14:01
автор: Александр Кожевников

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» будет принимать «Спартак».

«Результат может быть любой. Далеко не всегда самый сильный выигрывает у более слабого. «Зенит» – фаворит по потенциалу, но нельзя сказать, что «Спартак» можно легко обыграть даже питерцам. Даже при заметном преимуществе команды Семака победить может и «Спартак». Хотя, конечно, у хозяев больше шансов», – цитирует Гаджиева «Евро-футбол.ру».

Команда из Санкт-Петербурга может досрочно оформить чемпионский титул по итогам дерби двух столиц. Для этого «Зениту» необходимо одержать победу. В случае ничейного исхода «Зенит» все еще сможет досрочно стать чемпионом, но для этого необходимо, чтобы ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом».

Встреча состоится сегодня, 7 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени.

источник: «Евро-футбол.ру»
«Зенит» – «Спартак»: где смотреть центральный матч 26-го тура РПЛ
«Зенит» – «Спартак»: где смотреть центральный матч 26-го тура РПЛ
Матч начнется в 18:00 мск.
07.05.2023 14:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе к Коваленко
Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.
07.05.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гаджиев выразил мнение, что «Спартак» может победить «Зенит»
Специалист верит в возможности «красно-белых».
07.05.2023 14:01
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тихонов: в матче с «Локо» «Сочи» не на что рассчитывать, кроме собственных сил и морального настроя
Матч между девятой и десятой командами РПЛ состоится 8 мая.
07.05.2023 13:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
Умар Нурмагомедов не согласен с арбитрами, отдавшими Стерлингу победу в бою с Сехудо
Титульный поединок прошел в Ньюарке.
07.05.2023 13:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Александр Коваленко попал в сферу интересов «Севильи»
Однако переезда полузащитника в Испанию этим летом ждать не стоит.
07.05.2023 13:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Изидора рассказал о будущем игрока в «Локомотиве»
Футболист выступает в составе московского клуба с января прошлого года.
07.05.2023 13:43
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Селюк считает, что «Локомотив» победит «Сочи» в матче РПЛ
Встреча состоится 8 мая. Начало – в 17:00 мск.
07.05.2023 13:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч против «Анже»
Игра пройдет на стадионе «Раймон Копа».
07.05.2023 13:28
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика