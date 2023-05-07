Гаджиев выразил мнение, что «Спартак» может победить «Зенит»

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Зенит» будет принимать «Спартак».

«Результат может быть любой. Далеко не всегда самый сильный выигрывает у более слабого. «Зенит» – фаворит по потенциалу, но нельзя сказать, что «Спартак» можно легко обыграть даже питерцам. Даже при заметном преимуществе команды Семака победить может и «Спартак». Хотя, конечно, у хозяев больше шансов», – цитирует Гаджиева «Евро-футбол.ру».

Команда из Санкт-Петербурга может досрочно оформить чемпионский титул по итогам дерби двух столиц. Для этого «Зениту» необходимо одержать победу. В случае ничейного исхода «Зенит» все еще сможет досрочно стать чемпионом, но для этого необходимо, чтобы ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом».

Встреча состоится сегодня, 7 мая. Начало – в 17:00 по московскому времени.