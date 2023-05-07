В «Севилье» прокомментировали информацию об интересе к Коваленко

Спортивный директор «Севильи» отреагировал на слухи об интересе команды к хавбеку «Крыльев Советов» Александру Коваленко.

Ранее в СМИ сообщалось, что за 19-летним футболистом на протяжении сезона наблюдали испанские скауты.

«Информация об интересе «Севильи» к Коваленко является ложью», — цитирует «Чемпионат» Рамона Мончи.

Добавим, что Коваленко выступает за самарский клуб на правах аренды из «Сочи».

В нынешнем сезоне Александр провел 29 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.