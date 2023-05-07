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Самсонов отрицает информацию о том, что игроков «Торпедо» отстранили из-за шуток

Ранее появилась информация, что Жозеп Клотет потребовал минимизировать общение персонала с игроками.
07 мая 2023 14:47
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов высказал свое мнение о ситуации с отстранением трех футболистов от команды.

Напомним, что к занятия не допускают Юрий Журавлева, Равиля Нетфуллина и Илью Кутепова. В СМИ сообщалось, что тренерскому штабу «Торпедо» не понравились шутки спортсменов.

«Я не в курсe, что там имeнно произошло и почему. Но рeбята остались в структурe клуба, они тренируются с молодeжкой. Я не видeл, что их удалили из командного чaта. Наверное, прoпустил этот момент. Что кaсается того, что их отстрaнили из-за улыбок и шуток, то этo полный бред», — сказал Самсонов в интервью «РБ Спорт».

После 26 туров чемпионата России «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 13 набранных очков.

источник: «РБ-Спорт»
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