Непомнящий: не понимаю, как можно называть Черчесова лучшим в России, если он не работает в стране

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о втором чемпионстве «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова и оценил высказывание о том, что наставник венгерской команды является лучшим тренером России.

«Я не понимаю, каким образом можно оценить его лучшим в России, если он не работает в России. Вопросов нет, он очень хороший тренер. Но называть его лучшим по тому, что он выиграл чемпионат Венгрии, некорректно по отношению к другим тренерам. Работа Черчесова в топ-5 лигах? Этот вопрос не ко мне. Я никогда не понимал, по каким критериям работодатели отбирают тренера на должность», – приводит слова Непомнящего «Спорт день за днем».

5 мая венгерский «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии второй год подряд. Оба титула венгерский клуб завоевал под руководством Черчесова.