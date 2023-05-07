В эти минуты на стадионе «Раймон Копа» проходит матч 34-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» встречается с «Анже».

Счёт в матче на момент написания новости – 1:0 в пользу «Монако». Единственный гол в первом тайме забил российский полузащитник Александр Головин.

В концовке первой половины встречи россиянин, вышедший в стартовом составе «Монако», получил передачу от бразильского защитника «Монако» Вандерсона и в касание пробил из-за пределов штрафной, отправив мяч в девятку ворот Поля Бернардони.

Для российского полузащитника этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне французской Лиги 1 в 31 встрече.

«Монако» после 33 туров располагается на четвертой позиции в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. «Анже» замыкает турнирную таблицу, набрав 14 очков.