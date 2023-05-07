«Торино» – «Монца»: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе туринского клуба

Стал известен стартовый состав «Торино» на домашний матч с «Монцей» в 34-м туре чемпионата Италии.

Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи. В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Джиджи, Войвода, Родригес, Лазаро, Илич, Риччи, Влашич, Миранчук, Санабрия.

Напомним, что матч «Торино» — «Монца» состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 16:00 мск.