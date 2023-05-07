ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Торино» – «Монца»: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе туринского клуба

Игра начнется в 16:00 мск.
07 мая 2023 15:28
автор: Сергей Иванов

Стал известен стартовый состав «Торино» на домашний матч с «Монцей» в 34-м туре чемпионата Италии.

Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет на поле с первых минут встречи. В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 27 матчах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Джиджи, Войвода, Родригес, Лазаро, Илич, Риччи, Влашич, Миранчук, Санабрия.

Напомним, что матч «Торино» — «Монца» состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 16:00 мск.

источник: «Советский спорт»
Все билеты распроданы: на мачте «Зенит» – «Спартак» ожидается аншлаг
Встреча состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
07.05.2023 16:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В РФС рассказали о переговорах по поиску соперников для сборной России
Генсек РФС рассказал о критериях подбора соперников для национальной сборной.
07.05.2023 15:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче РПЛ
«Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче РПЛ
Команды борются за выживание.
07.05.2023 15:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Головин лидирует по голам дальними ударами среди игроков топ-5 европейских лиг
Россиянин делит первое место с чемпионом мира.
07.05.2023 15:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гол Головина помог «Монако» одержать выездную победу над «Анже»
Монегаски остались на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1.
07.05.2023 15:56
Футбол
автор: Сергей Иванов
ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ
ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
07.05.2023 15:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ювентус» на выезде обыграл «Аталанту» в матче Серии А
«Ювентус» на выезде обыграл «Аталанту» в матче Серии А
Встреча завершилась победой туринцев со счётом 2:0.
07.05.2023 15:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Торино» – «Монца»: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе туринского клуба
Игра начнется в 16:00 мск.
07.05.2023 15:28
Футбол
автор: Сергей Иванов
Определены характер травмы и время на восстановление защитника «Динамо» Роберто Фернандеса
22-летний парагваец не смог доиграть матч против «Химок».
07.05.2023 15:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика