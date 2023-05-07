«Ювентус» на выезде обыграл «Аталанту» в матче Серии А

«Ювентус» в гостях оказался сильнее «Аталанты» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась победой гостей – 2:0.

Счёт в матче был открыт на 56-й минуте игрового времени – отличился английский нападающий «Ювентуса» Сэмюэл Айлинг. Точку в матче на 90+9 минуте встречи поставил Душан Влахович.

После этой победы «Ювентус» набрал 66 очков и вышел на вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, на два очка опережая идущий третьим «Лацио».

«Аталанта», набравшая 59 очков в 34 матчах, занимает шестую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре «Ювентус» дома встретится с «Кремонезе», «Аталанта» сыграет на выезде с «Салернитаной».

Чемпионат Италии

34-й тур

«Аталанта» – «Ювентус» – 0:2 (0:0)

Голы: Айлинг, 56, Влахович – 90+9.