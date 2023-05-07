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ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ
07 мая 2023 15:32
автор: Александр Кожевников
автор фото: ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА и «Оренбург» из одноименного города опубликовали стартовые составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалев, Вера, Флорентин, Воробьев.

Напомним, что матч первого круга между командами закончился вничью – 2:2.

После 25 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. «Оренбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 39 баллов.

Игра 24-го тура начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена» в столице России.

источник: «Советский спорт»
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