ЦСКА и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Московский ЦСКА и «Оренбург» из одноименного города опубликовали стартовые составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Медина, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалев, Вера, Флорентин, Воробьев.

Напомним, что матч первого круга между командами закончился вничью – 2:2.

После 25 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. «Оренбург» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 39 баллов.

Игра 24-го тура начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена» в столице России.