Забитый мяч Головина помог «Монако» одержать выездную победу над «Анже»

«Монако» на выезде обыграл «Анже» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что в составе гостей забитыми мячами отличился россиянин Александр Головин (45-я минута) и Майрон Боаду (60). Соперник ответил голом Абдалла Сима (64).

В текущем сезоне на счету российского полузащитника восемь забитых мячей и восемь результативных передач.

Таким образом, «Монако» набрал 64 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» идет 20-м (14 очков).

Чемпионат Франции

34-й тур

«Анже» – «Монако» – 1:2 (0:1)

Голы: Сима, 64 – Головин, 45. Боаду, 60.