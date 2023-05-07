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Забитый мяч Головина помог «Монако» одержать выездную победу над «Анже»

Монегаски остались на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1.
07 мая 2023 15:56
автор: Сергей Иванов

«Монако» на выезде обыграл «Анже» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Франции.

Отметим, что в составе гостей забитыми мячами отличился россиянин Александр Головин (45-я минута) и Майрон Боаду (60). Соперник ответил голом Абдалла Сима (64).

В текущем сезоне на счету российского полузащитника восемь забитых мячей и восемь результативных передач.

Таким образом, «Монако» набрал 64 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» идет 20-м (14 очков).

Чемпионат Франции

34-й тур

«Анже» – «Монако» – 1:2 (0:1)

Голы: Сима, 64 – Головин, 45. Боаду, 60.

источник: «Советский спорт»
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