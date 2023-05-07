«Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче РПЛ

«Пари НН» в домашнем матче 26-го тура РПЛ сыграл вничью с «Уралом» со счетом 0:0.

Нижегородцы набрали 23 очка и остались на 14-м месте в зоне стыковых матчей. «Шмели» располагаются с 27 очками на 11-м месте, от зоны стыков они оторвались на три очка.

В следующем туре «Урал» примет 13 мая на своем поле «Оренбург», «Пари НН» сыграет на следующий день в гостях против «Факела».

РПЛ

26-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Урал» (Екатеринбург) - 0:0.

«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Александров, Юлдошев, Стоцкий (Рыбчинский, 82), Каккоев (Берковский, 83), Глушаков (Жигулев, 72), Михайлов, Севикян (Соколов, 59), Сулейманов (Янсане, 59).

«Урал»: Помазун, Бевеев, Мамин, Бегич, Гогличидзе (Кулаков, 65), Сиссе, Мишкич, Егорычев, Бикфалви (Иллой-Айет, 74), Ранджелович (Юшин, 65), Каштанов (Влут, 65).

Предупреждения: Михайлов, 23, Бегич, 45, Бевеев, 88.