В РФС рассказали о переговорах по поиску соперников для сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах по будущим товарищеским матчам сборной России.

«Ведем переговоры. Но процесс непростой, потому что мы в первую очередь можем вести переговоры только с теми сборными, кто не играет официальные матчи. А их в мире не так много.

Второй важный критерий — они должны быть свободны от каких‑то прежних договоренностей и подписанных контрактов. Третье — еще есть вопрос финансовых условий и места проведения матчей. Аспект рейтинга тоже важен. Хотелось бы играть с командами максимально интересными болельщикам и игрокам», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, сборная России после отстранения ФИФА и УЕФА приняла участие в пяти товарищеских встречах, одержав две победы и трижды сыграв вничью. Соперниками сборной России были Киргизия (2:1), Таджикистан (0:0), Узбекистан (0:0), Иран (1:1), Ирак (2:0).