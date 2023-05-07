Все билеты распроданы: на матче «Зенит» – «Спартак» ожидается аншлаг

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила, что все билеты на матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» проданы. На «Газпром-Арене» будет около 45 тысяч болельщиков.

«Ожидается аншлаг! Нас ждет суперматч!» – говорится в заявлении сине-бело-голубых.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

К слову, «Зенит» в случае победы наберет 64 очка и станет недосягаемым для соперников в РПЛ.