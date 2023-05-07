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Казань и «ВТБ-Арена» претендуют на право проведения матча за Суперкубок России

Игра состоится 15 июля 2023 года.
07 мая 2023 16:24
автор: Александр Евграфов

Матч за Суперкубок России может состояться в Казани или в Москве, на «ВТБ-Арене» и на «Петровском». Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, место проведения матча будет определено позднее, а пока РФС ждёт предложений от других стадионов и городов.

«Мы объявили процедуру приема заявок на проведение этой игры и выслали технические условия в конце апреля всем стадионам, которые соответствуют требованиям проведения матча за Суперкубок. Нужно сделать заявку с определенными гарантиями в определенной форме. Ждем предложений от стадионов и городов, которые хотели бы провести этот матч, до конца второй декады мая», – цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Матч за Суперкубок России в 2023 году запланирован на 15 июля.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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