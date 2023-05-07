Малафеев считает, что для «Зенита» будет важным стать чемпионом России в матче со «Спартаком»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России. Сине-бело-голубые в случае победы наберут 64 очка и станут недосягаемым для соперников в РПЛ.

«Отличная мотивация для нашей команды – выиграть дома и забрать очередное чемпионство в матче с принципиальным соперником. В целом не важно, с каким соперником оформлять победу, но это было бы приятным дополнением», – приводит ТАСС слова экс-вратаря.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.