ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Малафеев считает, что для «Зенита» будет важным стать чемпионом России в матче со «Спартаком»

Игра состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
07 мая 2023 16:44
автор: Степан Шереметьев

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России. Сине-бело-голубые в случае победы наберут 64 очка и станут недосягаемым для соперников в РПЛ.

«Отличная мотивация для нашей команды – выиграть дома и забрать очередное чемпионство в матче с принципиальным соперником. В целом не важно, с каким соперником оформлять победу, но это было бы приятным дополнением», – приводит ТАСС слова экс-вратаря.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

источник: ТАСС
Абаскаль – о матче с «Зенитом»: Сделаем максимум, чтобы использовать слабые стороны соперника
Абаскаль – о матче с «Зенитом»: Сделаем максимум, чтобы использовать слабые стороны соперника
Игра между командами стартует в 18:00 мск.
07.05.2023 17:39
Футбол
автор: Сергей Иванов
Семак рассказал о своем главном желании в преддверии матча со «Спартаком»
Главный тренер «Зенита» подчеркнул, что просто делает свою работу.
07.05.2023 17:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
Лучший игрок месяца в РПЛ вынужденно покинул поле из-за травмы в матче ЦСКА – «Оренбург»
Футболист получил повреждение в единоборстве с защитником оренбуржцев Данилой Хотулевым.
07.05.2023 17:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
ЦСКА – «Оренбург». Итоги первого тайма
ЦСКА – «Оренбург». Итоги первого тайма
Армейский клуб побеждает своего соперника со счетом 1:0.
07.05.2023 17:20
Футбол
автор: Сергей Иванов
Болельщики получили возможность сфотографироваться с Кубком Гагарина перед матчем ЦСКА – «Оренбург»
Ранее хоккеисты московского клуба защитили титул сильнейшей команды КХЛ.
07.05.2023 17:14
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Головин оценил свой красивый гол в матче с «Анже»
Забитый мяч россиянина помог «Монако» одержать победу со счетом 2:1.
07.05.2023 16:57
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Малком и Промес выйдут в стартовых составах «Зенита» и «Спартака» на матч РПЛ
Малком и Промес выйдут в стартовых составах «Зенита» и «Спартака» на матч РПЛ
Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
07.05.2023 16:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дивеев открыл счет в матче ЦСКА – «Оренбург»
Дивеев открыл счет в матче ЦСКА – «Оренбург»
Игра проходит в Москве.
07.05.2023 16:45
Футбол
автор: Сергей Иванов
Малафеев считает, что для «Зенита» будет важным стать чемпионом России в матче со «Спартаком»
Игра состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
07.05.2023 16:44
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика