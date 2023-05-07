Малком и Промес выйдут в стартовых составах «Зенита» и «Спартака» на матч РПЛ

«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на очный матч команд в 26-м туре РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Мостовой, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Мартинс, Зобнин, Промес, Зиньковский, Бальде, Соболев.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

К слову, «Зенит» в случае победы наберет 64 очка и досрочно станет чемпионом России.