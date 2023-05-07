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Головин оценил свой красивый гол в матче с «Анже»

Забитый мяч россиянина помог «Монако» одержать победу со счетом 2:1.
07 мая 2023 16:57
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы над «Анже» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Франции. Российский хавбек открыл счет встречи, забив дальним ударом в концовке первого тайма.

«Хорошая игра, набрали важные три очка. Гол и вправду вышел неплохим. Удалось пробить в касание на исполнение. Как задумывал, так и получилось», – приводит слова футболиста «СЭ».

Добавим, что в текущем сезоне на счету Головина восемь забитых мячей и восемь результативных передач.

«Монако» набрал 64 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» идет 20-м (14 очков).

источник: «Спорт-Экспресс»
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