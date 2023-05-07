ЦСКА – «Оренбург». Итоги первого тайма

Завершился первый тайм матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ-Арена».

Отметим, что после первых 45 минут встречи армейский клуб ведет в счете – 1:0. Автором забитого мяча стал защитник Игорь Дивеев, забивший головой после подачи Хесуса Медины с углового.

После 25 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. «Оренбург» располагается на седьмой строчке с 39 очками.

Напомним, что матч первого круга между командами закончился вничью – 2:2.