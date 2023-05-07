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ЦСКА – «Оренбург». Итоги первого тайма

Армейский клуб побеждает своего соперника со счетом 1:0.
ЦСКА – «Оренбург». Итоги первого тайма
07 мая 2023 17:20
автор: Сергей Иванов
автор фото: ПФК ЦСКА

Завершился первый тайм матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом». Игра проходит на стадионе «ВЭБ-Арена».

Отметим, что после первых 45 минут встречи армейский клуб ведет в счете – 1:0. Автором забитого мяча стал защитник Игорь Дивеев, забивший головой после подачи Хесуса Медины с углового.

После 25 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. «Оренбург» располагается на седьмой строчке с 39 очками.

Напомним, что матч первого круга между командами закончился вничью – 2:2.

источник: «Советский спорт»
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